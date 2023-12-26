Шевченко 10 января приедет в Киев и определится с командой
Андрей Николаевич - единственный кандидат на выборах президента УАФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко который является единственным кандидатом на пост главы УАФ, планирует приехать в Киев 10 января 2024 года.
По информации Sport.ua, именно в середине января уже появится конкретика с тем, кто будет помогать Шевченко, когда он станет главой украинского футбола.
Также отмечается, что Шевченко склоняется к необходимости сокращения количества первых вице-президентов и вице-президентов УАФ.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором будет избран новый глава Ассоциации, состоится 25 января 2024 года. Шевченко является единственным кандидатом на выборах.
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