СМИ: Коноплянка хотел остаться в Клуже. В клубе его обвиняли в "симуляции" травм

34-летний украинский вингер Евгений Коноплянка досрочно расторг контракт с румынской командой "ЧФР Клуж" по обоюдному согласию, в то время как соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

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Эта новость стала резонансной не только в Украине, но и в Румынии, поэтому местное издание Prosport решило покопаться в ситуации и выдало свою версию событий, ссылаясь на источники в клубе.

Так, издание пишет о том, что Коноплянка просил владельца клуба Нелу Варга остаться в команде до лета 2024 года. Однако инвестор отказался, а главный тренер Андреа Мандорлини поддержал его решение.

Также источник утверждает, что в клубе абсолютно не верили Евгению, когда тот заявлял о повреждениях.

"Коноплянка жаловался, что у него проблемы со здоровьем и что ему нужно время, чтобы разобраться с "физикой", но представители ЧФР заподозрили его в отсутствии интереса и участия в программе команды. Если выражаться точнее, Коноплянку подозревали во лжи, когда он заявлял об обострении травм и плохом самочувствии перед дальними поездками команды с целью остаться в Клуже", – пишет Prosport.

Напомним, что в Румынию 34-летний вингер приехал летом 2023 года, но в команде так и не заиграл.

За Клуж Коноплянка сыграл только в четырех матчах, в которых получил всего 54 минуты игрового времени и не отличился результативными действиями.