Стал известен состав сборной Украины на спринты в Оберхофе
Соревнования стартуют 5 января
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовые списки на первые гонки четвертого этапа Кубка мира. Соревнования состоятся в немецком Оберхофе - мужской и женский спринты. Эти гонки пройдут в пятницу, 5 января.
Спринтерские гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира должны были пройти в разные дни - 4 и 5 января, однако были перенесены с 4 на 5 января.
Всего от Украины будет выступать 11 спортсменов.
Спринт Кубок мира. Оберхоф
Мужчины (старт - в 12:20)
5. Дмитрий Пидручный
6. Антон Дудченко
48. Виталий Мандзин
77. Артем Прима
89. Артем Тищенко
Женщины (старт - в 15:25)
15. Ирина Петренко
31. Юлия Джима
41. Анастасия Меркушина
59. Кристина Дмитренко
89. Любовь Кипяченкова
Популярное сейчас
- США планируют утилизировать ATACMS, которые могли бы передать Украине - СМИ
- Главный тренер Жироны прокомментировал победу над Атлетико 4:3
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Во время ракетного обстрела Киева погибла украинская футболистка с матерью
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО