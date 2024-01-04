Стал известен состав сборной Украины на спринты в Оберхофе

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовые списки на первые гонки четвертого этапа Кубка мира. Соревнования состоятся в немецком Оберхофе - мужской и женский спринты. Эти гонки пройдут в пятницу, 5 января.

Спринтерские гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира должны были пройти в разные дни - 4 и 5 января, однако были перенесены с 4 на 5 января.

Всего от Украины будет выступать 11 спортсменов.

Спринт Кубок мира. Оберхоф

Мужчины (старт - в 12:20)

5. Дмитрий Пидручный

6. Антон Дудченко

48. Виталий Мандзин

77. Артем Прима

89. Артем Тищенко

Женщины (старт - в 15:25)

15. Ирина Петренко

31. Юлия Джима

41. Анастасия Меркушина

59. Кристина Дмитренко

89. Любовь Кипяченкова