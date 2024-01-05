Бенедикт Долль стал победителем спринта на этапе КМ в Оберхофе, Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев

В Оберхофе (Германия) завершился мужской спринт на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Лучшим в этой гонке стал немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 24.12,2.

Второе место занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд, допустивший промах и уступивший лидеру 1,8 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Эндре Стрёмсхейм. Лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, допустивший два промаха, занял четвёртое место.

Первым из украинцев вышел на дистанцию Дмитрий Пидручный и прошел в зачетную зону соревнований - 33-е место.

Лучшее время в нашей команде показал Виталий Мандзин. Биатлонист не закрыл лишь одну мишень на двух рубежах и впервые в карьере заработал очки Кубка мира - 31-е место.

Артем Тищенко сумел повторить результативность Мандзина на стрельбе, но в итоге занял - 64-е место.

Антон Дудченко и Артем Прима не закрыли по одной мишени на каждом огневом рубеже и заняли 41-е и 53-е места соответственно.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).

4. Йоханнес Бё (Норвегия) +19,6 (2).

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31. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:50.0

33. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:56.4

41. Антон Дудченко (Украина, 1+1) +2:13.5

51. Артем Прима (Украина, 1+1)

65. Артем Тищенко (Украина, 0+1)