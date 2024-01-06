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Мировая легенда. Сегодня Валерий Лобановский должен был праздновать 85 День рождения

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Один из самых величественных тренеров в истории футбола

Мировая легенда. Сегодня Валерий Лобановский должен был праздновать 85 День рождения

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

6 января 1939 родился Валерий Васильевич Лобановский. Сегодня легендарному тренеру должно было исполниться 85 лет.

В свою карьеру он завоевал 30 трофеев в статусе наставника команды. Это второй лучший показатель в истории футбола в его период работы, а также четвёртый результат на данный момент.

Кроме этого в статусе игрока Лобановский завоевал два титула из "Динамо".

Легенда ушла из жизни 13 мая 2002 года, в день 75-й годовщины от создания "бело-синих". Шесть дней до этого ему стало плохо во время выездного матча против "Металлурга" в Запорожье – тогда его госпитализировали с диагнозом "инсульт". Финал Лиги чемпионов между "Байером" и "Реалом" 15 мая 2002 года начался с минуты скорби за Валерием Васильевичем.

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