Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте

Валерий Васильевич – глыба. О Мэтре можно сказать немало и все дифирамбы будут оправданы. Нет смысла перечислять достижения – они вызывали разный спектр эмоций: кто-то восхищался, кто-то откровенно завидовал, кто-то до сих пор на них ссылается. Современники и последователи видели в Полковнике величие – достаточно вспомнить комплиментарные отзывы таких мастодонтов цеха, как Фабио Капелло, Марчелло Липпи или Карло Анчелотти.

Сегодня бы легенде исполнилось восемьдесят пять. На самом деле возраст такой, что еще можно жить, но подорванное здоровье сказалось. Очень жаль, ведь тренер сам бы рассказал множество историй, наполненных рядом ценных подробностей. Что ж, мы это компенсируем. Есть одна, не слишком хорошо описанная – о вояже в экзотические Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.

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Когда начинаешь исследовать соответствующий период, всегда возникает логичный вопрос: зачем Лобановский согласился на такую даль? Выделим несколько причин: во-первых, специалист устал от регулярных конфликтов с чиновниками.

"Признаюсь, но я устал постоянно, из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю и изо дня в день воевать, бороться с агрессивными дилетантами, которые пытались вставить палки в колеса, мешали нормально трудиться, рассказывали обществу, как надо играть и тренироваться, или требовали "причесать под одну гребенку" так называемых специалистов из киевского "Динамо". Смешно, конечно, но однажды мне даже собирались запретить работать в клубе из-за того, что у меня нет высшего физкультурного образования. Придумали: в высшей лиге должны работать специалисты с физкультурным образованием. Я оказался тогда единственным "необразованным".

Во-вторых, Валерий Васильевич все доказал в киевском "Динамо" и сборной, откуда его, несмотря на провал на ЧМ-1990, все равно не хотели отпускать – думали, что это окончательно подкосит дух раздевалки.

"Двадцать два года я работал в "Днепре" и "Динамо". Возможно, я устал от однообразия. События начали восприниматься без былой остроты и яркости. Начался процесс, который называется замыливанием глаза – многое в этом случае остается за кадром, со стороны, выглядит не так, как должно выглядеть".

И это справедливое замечание – Лобан коснулся допустимого потолка, прекрасно понимал, что за этим последует ожидаемый застой, поэтому хотел воспользоваться шансом, как только затрещал тоталитарный занавес. Подчеркнем, что ОАЭ, откуда поступило приглашение – не единственный вариант: например, им всерьез интересовался "Ювентус", который не мог справиться с Александром Заваровым и Сергеем Алейниковым.

Сейчас легко упрекнуть – только дурак не согласится на предложение туринцев. Впрочем, давайте не пренебрегать спецификой эпохи: глубоко советский (да еще и не молодой) человек вряд ли бы адаптировался к кардинально отличным условиям (доказано вышеупомянутым Заваровым). К тому же нагрузки в клубе и национальной команде – совершенно разные.

"У меня были предложения из ряда европейских клубов, но относительно клубной работы сомнения возникли сразу. Как работать, скажем, с итальянскими командами "Бари" или "Ювентус", если не знаешь итальянского? Я не представляю как. Клубный тренер должен ежедневно контактировать с футболистами. Без знания языка это невозможно. Не будешь же весь день водить с собой переводчика. Да и как через переводчика донести игроку то, что именно ты хочешь ему сказать и как ты хочешь ему сказать. Сборная – все же несколько другое дело. Там работа – только в дни подготовки к матчам и в дни самих матчей. Все остальное время – работа "штабная".

Ну и третий нюанс: деньги. Чего греха таить, если ВВЛ действительно уехал на заработки? Это подтвердил коллега Юрий Севастьяненко: "Мы столкнулись с Лобановским, когда он собирался продолжить карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. Заглянул в федерацию футбола – а по коридору Валерий Васильевич идет: "Юра, невозможно отказаться. 25 тысяч долларов дают".

Советская пресса ставила крест на Лобановском, откровенно насмехалась, но сам тренер знал, чего хочет. Он оформил с "динамовцами" чемпионство 1990-го и был уверен, что Анатолий Пузач и Владимир Веремиев подхватят его достижения. К сожалению, их результаты были очень спорными.

***

В октябре 1990-го Валерий Васильевич подписал контракт. Пока еще не состоялся переезд в Персидский залив, специалист не прохлаждался и в критически малые сроки собрал досье по большому количеству тамошних игроков – в будущем эти бумаги помогли выстроить единую вертикаль развития сборных.

Что касается арабов, то встреча была поистине королевской – пятикомнатная квартира с благами, о которых в Союзе обычному гражданину нечего было и мечтать. Надо признать, что эта свобода дурманила и даже повлияла на здоровье – это заметил Севастьяненко: "В Эмиратах кнопку нажмешь – еду приносят и наливают. Вот и поплыл. Внешне. Все же видели, каким он вернулся".

И здесь не поспоришь – в 1996-м 57-летний Мэтр предстал перед киевскими журналистами совсем не тем мужчиной, который раньше имел подтянутую, спортивную форму. Малоподвижный и специфический образ жизни сначала в ОАЭ, а затем в Кувейте оставил серьезный отпечаток, который, если говорить откровенно, также укоротил век.

Еще одна проблема: Лобановский бежал от одних автократов, а наткнулся на других. С одной стороны, ничего неожиданного – Ближний Восток не мог дать другое отношение, кроме того, что было привито веками. Бесспорно, тренер имел опыт войны с правящей верхушкой (еще бы, партийная номенклатура его недолюбливала), а тут пришлось противостоять шейхам.

Зерно конфликта проросло после того, как ВВЛ отказался делать ставку на трех исполнителей. Здесь надо еще понимать следующий момент – в стране футбол носил любительский характер, поэтому никто из спортсменов не считал нужным прислушиваться к советам и тем более приказам.

Вот что вспомнил зять Валерий Горбик: "На определенном этапе у него возник конфликт с руководством. Точнее, конфликт возник сначала с одним из игроков. 19-летний парень мог запросто опоздать на тренировку, не полностью выполнить установки. Васильевич занялся его воспитанием. Добавил нагрузки, требовал прийти на занятия раньше. Тому – безразлично. Оказалось, паренек не из простых. Друг самого шейха. Нашлись и те, кто составил ему компанию. Конечно, зная Лобановского, можно было заранее предположить, что такого отношения к делу не потерпит. Вот Васильевич и не включил этих нарушителей дисциплины в состав сборной на Кубок Персидского залива. А в результате пострадал. Федерация отстранила его от руководства первой командой, оставив в подчинении лишь молодежь. Начались судебные тяжбы".

Парадоксально, но пунктуальность Лобановского не нравилась его работодателям. В ОАЭ привыкли к марионеткам, а ВВЛ действовал четко согласно букве контракта и не собирался быть на побегушках. Зовут на ковер в шесть утра, а он в ответ – "я могу встретиться только в восемь". И никак иначе.

Если бы не хорошие показатели, зафиксированные коучем, то его бы стопроцентно не терпели (по крайней мере, так долго). В отборе к Кубку Азии-1992 Эмираты поочередно разобрались с Кувейтом (3:2) и Бахрейном (3:1), благодаря чему квалифицировались на турнир (это стало основанием для пролонгации трудового договора).

До появления украинца сборная все никак не могла преодолеть групповой этап, однако в 1992-м продемонстрировала ощутимый прогресс. Две ничьи с одинаковыми 0:0 против Японии (на минуточку, хозяйки турнира) и Ирана были подкреплены триумфом над Северной Кореей (2:1). Затем – полуфинал с Саудовской Аравией, где ОАЭ объективно имели мизерные шансы (0:2), и битва за бронзу, в которой более ловкими в серии пенальти оказались китайцы (1:1; 4:3).

Казалось бы, четвертое место – фантастическое достижение. Валерий Васильевич верил, что имел кредит доверия: "В этом мире не привыкли к критике со стороны иностранцев. А ведь мне удалось впервые в истории сделать команду Эмиратов четвертой на Кубке Азии. Я показал, на что способна команда под моим руководством, имел право высказываться так, как считал нужным, вскрывая проблемы".

Ошибочное мнение – в ОАЭ решили, что задача не выполнена и в кулуарах размышляли над увольнением, причем так, чтобы избежать компенсации. Быстренько нарисовалась старая-добрая причина – Мэтр, готовясь к Кубку Персидского залива, настоял на том, чтобы убрать из заявки двух скандалистов.

А, вот так? Формально Лобановского не отправили в отставку, ведь в его распоряжении еще была молодежка. Но разве это солидно и честно? "Для качественной подготовки национальной команды нужно не менее пяти лет, это объективная реальность, с которой не хотели считаться в ОАЭ. Хотя работа там дала результаты – удалось собрать костяк, а за этим последовали первые успехи. Сборная заняла четвертое место, могли подняться и выше, но возникли проблемы с дисциплиной у некоторых игроков. Двоих я решил убрать, однако руководство этому активно сопротивлялось. Ну, я в таких делах уступать не привык – пришлось уйти".

***

Лобановский сопротивлялся, когда в 1994-м к нему наведались кувейтцы. Несколько ранее наставник отказал Катару, однако делегация Кувейта была очень настойчивой – кроме финансов дала полный карт-бланш: "Мне было сделано предложение, от которого он не мог отказаться. И дело не в финансах. Кувейтцы знали условия моего контракта с ОАЭ и предложили не хуже. Но говоря о предложении, перед которым нельзя устоять, я имею в виду другое. Мне на три года на откуп дали весь футбол Кувейта. Мне дали возможность привезти своих тренеров, врача, массажиста, работать по собственной программе. Я поставил собственные условия – подготовку нормальных полей для игр, строительство базы для сборной и многое другое".

Валерий Васильевич провел анализ, из 150-ти потенциальных кандидатов отобрал 28, но выяснил для себя, что кувейтцы тоже понятия не имеют, что такое профессионализм. Показывал различные метрики, графики, а им – "фиолетово". Местные – народ не бедный, воспринимали футбол как обычное развлечение; это не бразильцы, которые выбрались из фавел и вцепились за возможность всей жизни.

Заметим, что на Полковника не так сильно налегали функционеры, да и сам он проявил гибкость. Вот сказал эмир, что надо дополнительно привлечь нескольких игроков, а Лобановский вместо разборок просто дал им большую нагрузку – в итоге бедняги сами просились домой.

Зато подготовка к Азиатским играм-1994 в Хиросиме прошла спокойно – настолько, что в октябре 1994-го команда выиграла группу C, опередив Оман (2:2), Непал (8:0) и Южную Корею (1:0). В четвертьфинале были посрамлены хорошо знакомые Объединенные Арабские Эмираты (2:1), а вот на 1/2-ю сил не хватило – лучше выглядел Китай (0:2). Не страшно – неудача была компенсирована бронзой, взятой против Южной Кореи (2:1), а Анатолий Бышовец, руководивший "тиграми", Лобановскому руку так и не подал...

Кто знает, насколько бы еще дольше ВВЛ пробыл в Кувейте, если бы не война и фактор Саддама Хусейна. Что ж, пора возвращаться в Киев – там будет написана еще одна сказка.

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