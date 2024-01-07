Свитолина в тяжелом матче проиграла финал Окленда

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) проиграла финальный матч турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В решающем поединке за главный титул соревнований наша спортсменка уступила третьей ракетке планеты Коко Гауфф.

Счет матча 2-1 (6-7; 6-3; 6-3) в пользу американки, в активе которой 3 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 6 из 13 реализованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок .

Это был 21-й финальный матч для Свитолиной на уровне WTA. За выход в эту стадию соревнований Элина получит 20,1 тысячи долларов призовых и 163 очка. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира наша спортсменка поднимется на 23-ю позицию.