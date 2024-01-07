Свитолина-Гауфф: Видео-обзор финального матча в Окленде и комментарий американки

Американская теннисистка, третья ракетка планеты Коко Гауфф, прокомментировала победу в финале турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) и похвалила свою соперницу, украинку Элину Свитолину (WTA №25).

"Я хочу поздравить Элину и ее команду. То, что она сделала, будучи мамой, так быстро вернулась на столь высокий уровень, вдохновляет. Но надеюсь, что я не скоро смогу сделать так же" – сказала Коко после матча.

Вашему вниманию видео-обзор матча Гауфф-Свитолина: