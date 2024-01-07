Свитолина-Гауфф: Видео-обзор финального матча в Окленде и комментарий американки
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Американская теннисистка, третья ракетка планеты Коко Гауфф, прокомментировала
"Я хочу поздравить Элину и ее команду. То, что она сделала, будучи мамой, так быстро вернулась на столь высокий уровень, вдохновляет. Но надеюсь, что я не скоро смогу сделать так же" – сказала Коко после матча.
Вашему вниманию видео-обзор матча Гауфф-Свитолина:
Напомним, что ранее Элина
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