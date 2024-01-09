Илья Марченко покидает Australian Open-2024 на старте квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге квалификации он уступил представителю Боснии и Герцеговины Нерману Фатичу.

Australian Open. Квалификация. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) 4:6, 6:7(4)

Матч продлился 1 час и 46 минут. За этот матч Марченко сделал 4 эйса, 1 двойную ошибку и не смог отыграть ни единого брейкпоинта.

Украинский теннисист третий раз подряд не смог преодолеть стартовый раунд отбора на турнире в Мельбурне. Ранее он проигрывал в своём первом матче в 2021 и 2022 годах.