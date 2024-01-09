Илья Марченко покидает Australian Open-2024 на старте квалификации
Украинский теннисист не смог преодолеть стартовый этап
фото - xsport.ua
Украинский теннисист Илья Марченко покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге квалификации он уступил представителю Боснии и Герцеговины Нерману Фатичу.
Australian Open. Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) 4:6, 6:7(4)
Матч продлился 1 час и 46 минут. За этот матч Марченко сделал 4 эйса, 1 двойную ошибку и не смог отыграть ни единого брейкпоинта.
Украинский теннисист третий раз подряд не смог преодолеть стартовый раунд отбора на турнире в Мельбурне. Ранее он проигрывал в своём первом матче в 2021 и 2022 годах.
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