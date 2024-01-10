Женская сборная Украины заняла пятое место в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге

В Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой этапа стала женская эстафета.

Лучший результат среди всех участников эстафеты на первом этапе показывала Ирина Петренко, которая закрыла без ошибок все десять мишеней на двух огневых рубежах.

Далее шла Юлия Джима, которая на своем этапе потеряла две позиции, ее опередила Лиза Витоцци.

На третьем этапе, который бежала Анастасия Меркушина, ее два дополнительных патрона опустили команду на шестую позицию.

Кристина Дмитренко не смогла отыграть отставание и побороться за подиум в гонке. Украинка закрыла мишень с дополнительного патрона, но смогла поднять команду на пятое место.

Стоит отметить, что этот результат стал лучшим для Украины с декабря 2021 года в женских эстафетах.

Победительницей гонки стала сборная Франции.

Кубок мира (Рупольдинг). Женская эстафета

1. Франция (0+4) 1:08:44.5

2. Швеция (0+3) +8.7

3. Германия (0+3) +46.7

4. Швейцария (0+7) +1:22.3

5. Украина (0+4) +1:36.1

6. Италия (0+9) +1:40.7