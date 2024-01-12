Семь украинок в основной сетке AO-2024. Все соперницы наших в первом круге австралийского Шлема

С четырнадцатого января в Мельбурне состоится открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир Большого Шлема. На нем сыграют сразу семь украинок:

Элина Свитолина (19-й номер посева);

Ангелина Калинина (24-й номер посева);

Леся Цуренко (28-ый номер посева);

Марта Костюк (без посева);

Даяна Ястремская (квалифаер);

Дарья Снигур (квалифаер);

Юлия Стародубцева (квалифаер).

Три украинки в посеве – это рекорд для нашей страны на Australian Open. Также рекорд австралийского Грэндслема – семь представительниц Украины в основной сетке. Квалификацию не смогла пройти только Катарина Завацкая.

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В целом же семь спортсменок на турнире Большого Шлема – это повторение национального рекорда 2007-го и 2008-го годов.

Все украинки уже узнали своих соперниц в первом круге Australian Open-2024

Элина Свитолина (19, Украина) - Тейла Престон (WC, Австралия);

- Тейла Престон (WC, Австралия); Даяна Ястремская (Q, Украина ) - Маркета Вондроушова (7, Чехия);

) - Маркета Вондроушова (7, Чехия); Ангелина Калинина (24, Украина) - Аранча Рус (Нидерланды);

- Аранча Рус (Нидерланды); Марта Костюк (Украина) - Клэр Лю (США);

- Клэр Лю (США); Алиша Паркс (США) - Дарья Снигур (Q, Украина) ;

; Онс Жабер (6, Тунис) - Юлия Стародубцева (Q, Украина) ;

; Леся Цуренко (28, Украина) - Лучия Бронцетти (Италия).

Матчи первого круга Australian Open-2024 состоятся 14 - 15-го января.