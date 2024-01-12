Семь украинок в основной сетке AO-2024. Все соперницы наших в первом круге австралийского Шлема
Есть за кого болеть
Фото: Tennishead
С четырнадцатого января в Мельбурне состоится открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир Большого Шлема. На нем сыграют сразу семь украинок:
- Элина Свитолина (19-й номер посева);
- Ангелина Калинина (24-й номер посева);
- Леся Цуренко (28-ый номер посева);
- Марта Костюк (без посева);
- Даяна Ястремская (квалифаер);
- Дарья Снигур (квалифаер);
- Юлия Стародубцева (квалифаер).
Три украинки в посеве – это рекорд для нашей страны на Australian Open. Также рекорд австралийского Грэндслема – семь представительниц Украины в основной сетке. Квалификацию не смогла пройти только Катарина Завацкая.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В целом же семь спортсменок на турнире Большого Шлема – это повторение национального рекорда 2007-го и 2008-го годов.
Все украинки уже узнали своих соперниц в первом круге Australian Open-2024
- Элина Свитолина (19, Украина) - Тейла Престон (WC, Австралия);
- Даяна Ястремская (Q, Украина) - Маркета Вондроушова (7, Чехия);
- Ангелина Калинина (24, Украина) - Аранча Рус (Нидерланды);
- Марта Костюк (Украина) - Клэр Лю (США);
- Алиша Паркс (США) - Дарья Снигур (Q, Украина);
- Онс Жабер (6, Тунис) - Юлия Стародубцева (Q, Украина);
- Леся Цуренко (28, Украина) - Лучия Бронцетти (Италия).
Матчи первого круга Australian Open-2024 состоятся 14 - 15-го января.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буданов объяснил, что становится преградой для наступательных операций на фронте
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Трансферный день в Европе, Эль-Класико в Суперкубке Испании и Бразилия с новым тренером. Главные новости за 11 января
- В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн