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Семь украинок в основной сетке AO-2024. Все соперницы наших в первом круге австралийского Шлема

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Семь украинок в основной сетке AO-2024. Все соперницы наших в первом круге австралийского Шлема

Фото: Tennishead

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С четырнадцатого января в Мельбурне состоится открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир Большого Шлема. На нем сыграют сразу семь украинок:

  • Элина Свитолина (19-й номер посева);
  • Ангелина Калинина (24-й номер посева);
  • Леся Цуренко (28-ый номер посева);
  • Марта Костюк (без посева);
  • Даяна Ястремская (квалифаер);
  • Дарья Снигур (квалифаер);
  • Юлия Стародубцева (квалифаер).

Три украинки в посеве – это рекорд для нашей страны на Australian Open. Также рекорд австралийского Грэндслема – семь представительниц Украины в основной сетке. Квалификацию не смогла пройти только Катарина Завацкая.

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В целом же семь спортсменок на турнире Большого Шлема – это повторение национального рекорда 2007-го и 2008-го годов.

Все украинки уже узнали своих соперниц в первом круге Australian Open-2024

  • Элина Свитолина (19, Украина) - Тейла Престон (WC, Австралия);
  • Даяна Ястремская (Q, Украина) - Маркета Вондроушова (7, Чехия);
  • Ангелина Калинина (24, Украина) - Аранча Рус (Нидерланды);
  • Марта Костюк (Украина) - Клэр Лю (США);
  • Алиша Паркс (США) - Дарья Снигур (Q, Украина);
  • Онс Жабер (6, Тунис) - Юлия Стародубцева (Q, Украина);
  • Леся Цуренко (28, Украина) - Лучия Бронцетти (Италия).

Матчи первого круга Australian Open-2024 состоятся 14 - 15-го января.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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