Лень повторил национальный рекорд украинцев в НБА

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень сыграл свой 610-й матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда проиграла "Филадельфии" (93-112).

Результаты тура НБА

Наш спортсмен провел на площадке 8 минут, за которые успел заработать 2 очка, 4 подбора и сделать 1 передачу.

По показателю сыгранных матчей Алексей сравнялся с Виталием Потапенко, который в свое время выступал в НБА за "Кливленд", "Бостон", "Сиэтл" и "Сакраменто".

1-2. Виталий Потапенко – 610 матчей

1-2. Алексей Лень – 610 матчей

3. Святослав Михайлюк – 269 матчей

4. Станислав Медведенко – 263 матча

5. Александр Волков – 149 матчей

6. Кирилл Фесенко – 135 матчей

7. Алексей Печеров – 111 матчей

8. Вячеслав Кравцов – 45 матчей

9. Дмитрий Скапинцев – 2 матча