Лень повторил национальный рекорд украинцев в НБА
Историческое событие для нашего баскетбола
фото - Getty Images
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень сыграл свой 610-й матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда проиграла "Филадельфии" (93-112).
Наш спортсмен провел на площадке 8 минут, за которые успел заработать 2 очка, 4 подбора и сделать 1 передачу.
По показателю сыгранных матчей Алексей сравнялся с Виталием Потапенко, который в свое время выступал в НБА за "Кливленд", "Бостон", "Сиэтл" и "Сакраменто".
1-2. Виталий Потапенко – 610 матчей
1-2. Алексей Лень – 610 матчей
3. Святослав Михайлюк – 269 матчей
4. Станислав Медведенко – 263 матча
5. Александр Волков – 149 матчей
6. Кирилл Фесенко – 135 матчей
7. Алексей Печеров – 111 матчей
8. Вячеслав Кравцов – 45 матчей
9. Дмитрий Скапинцев – 2 матча
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