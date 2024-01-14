Ломаченко и Камбосос получили дату поединка, на кону – титул IBF
Спойлер – ждать еще долго
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Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) в своем следующем поединке выйдет на ринг против австралийца Джорджа Камбососа (21-2; 10 КО).
Два бывших чемпиона мира получат шанс снова завоевать пояс по версии IBF (который будет вакантным).
Во время одного из эфиров ESPN на телевизионной платформе было анонсировано, что бой пройдет 12 мая в Австралии (точное место проведения пока не известно).
Напомним, что свой крайний поединок Ломаченко провел в мае 2023 года против Девина Хэйни (31-0; 15 КО) и проиграл бой единогласным решениям судей (к которому у многих болельщиков были вопросы).
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