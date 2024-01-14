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Залужный несколько дней работал вблизи передовой – ФОТО

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Общался с командующими и командирами

Залужный несколько дней работал вблизи передовой – ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ в Телеграм

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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный несколько дней работал вблизи передовой. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

“Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск “Таврия” и “Одесса”.

Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки.

С командующим Военно-морскими силами подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря.

Вместе – Победим!”, - говорится в посту Залужного.

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Источник:
Головнокомандувач ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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