Залужный несколько дней работал вблизи передовой – ФОТО

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный несколько дней работал вблизи передовой. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

“Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск “Таврия” и “Одесса”.

Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки.

С командующим Военно-морскими силами подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря.

Вместе – Победим!”, - говорится в посту Залужного.