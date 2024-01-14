Григорчук ожидает, что Брагару и Салюк останутся в Черноморце
Есть договоренность с руководством
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал слухи о заинтересованности "Динамо" двумя его игроками - Максимом Брагару и Владимиром Салюком. Коуч уверяет, что футболисты должны остаться в Одессе.
Я не знаю, что подписали Брагару или Салюк. Но с руководством клуба у нас договоренность: Салюк и Брагару до лета остаются в "Черноморце". До конца чемпионата они с нами, а дальше будем смотреть.
По информации журналистов и СМИ, "Динамо" заключило с Брагару попердний контракт, который начнет действовать с июля. 21-летний хавбек должен доиграть этот сезон в "Черноморце". Однако, киевляне ведут переговоры чтобы Максим присоединился к ним уже зимой.
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