Григорчук ожидает, что Брагару и Салюк останутся в Черноморце

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал слухи о заинтересованности "Динамо" двумя его игроками - Максимом Брагару и Владимиром Салюком. Коуч уверяет, что футболисты должны остаться в Одессе.

Я не знаю, что подписали Брагару или Салюк. Но с руководством клуба у нас договоренность: Салюк и Брагару до лета остаются в "Черноморце". До конца чемпионата они с нами, а дальше будем смотреть.

По информации журналистов и СМИ, "Динамо" заключило с Брагару попердний контракт, который начнет действовать с июля. 21-летний хавбек должен доиграть этот сезон в "Черноморце". Однако, киевляне ведут переговоры чтобы Максим присоединился к ним уже зимой.