К лагерю Шахтера в Турции присоединился грузинский защитник

Похоже, что совсем скоро донецкий "Шахтер" объявит о подписании нового легионера.

Недавние слухи о трансфере в клуб грузинского защитника Луки Лацабидзе подтверждает фото с тренировки "Шахтера".

19-летний Лацабидзе принадлежит "Динамо" Тбилиси. В этом сезоне он сыграл 22 матча за вторую команду клуба и 2 поединка за "основу".