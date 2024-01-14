К лагерю Шахтера в Турции присоединился грузинский защитник
Уже тренируется с командой
Фото: Динамо Тбілісі
Похоже, что совсем скоро донецкий "Шахтер" объявит о подписании нового легионера.
Недавние слухи о трансфере в клуб грузинского защитника Луки Лацабидзе подтверждает фото с тренировки "Шахтера".
19-летний Лацабидзе принадлежит "Динамо" Тбилиси. В этом сезоне он сыграл 22 матча за вторую команду клуба и 2 поединка за "основу".
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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