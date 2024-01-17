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Костюченко: УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и учит тренеров

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В Украине реализуется программа FIFA Talent Development Scheme

Костюченко: УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и учит тренеров

uaf.ua

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Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о реализации в Украине программы развития талантов ФИФА — FIFA Talent Development Scheme и воплощении в жизнь проекта "Поиск и выявление молодых талантов на региональном уровне посредством проведения тестирования".

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"УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и обучает тренеров — именно эти два направления являются одними из самых приоритетных в сегодняшних реалиях.

Спасибо ФИФА, которая является надежным партнером УАФ в развитии детского футбола", - сказал Костюченко.

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Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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