Костюченко: УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и учит тренеров
В Украине реализуется программа FIFA Talent Development Scheme
uaf.ua
Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о реализации в Украине программы развития талантов ФИФА — FIFA Talent Development Scheme и воплощении в жизнь проекта "Поиск и выявление молодых талантов на региональном уровне посредством проведения тестирования".
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"УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и обучает тренеров — именно эти два направления являются одними из самых приоритетных в сегодняшних реалиях.
Спасибо ФИФА, которая является надежным партнером УАФ в развитии детского футбола", - сказал Костюченко.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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