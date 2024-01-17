Костюченко: УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и учит тренеров

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал о реализации в Украине программы развития талантов ФИФА — FIFA Talent Development Scheme и воплощении в жизнь проекта "Поиск и выявление молодых талантов на региональном уровне посредством проведения тестирования".

"УАФ совместно с ФИФА ищет таланты и обучает тренеров — именно эти два направления являются одними из самых приоритетных в сегодняшних реалиях.

Спасибо ФИФА, которая является надежным партнером УАФ в развитии детского футбола", - сказал Костюченко.