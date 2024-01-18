Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на индивидуальную гонку в Антгольце
Состав оказался предсказуемым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина назвала состав на женскую короткую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону.
Старший тренер сборной Николай Зоц назвал имена пяти биатлонисток, которые примут участие в соревнованиях.
Состав Украины:
Ирина Петренко, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос
Напомним, что женская короткая индивидуальная гонка состоится в пятницу, 19 января, в 14:40.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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