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Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на индивидуальную гонку в Антгольце

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Состав оказался предсказуемым

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на индивидуальную гонку в Антгольце

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина назвала состав на женскую короткую индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира по биатлону.

Старший тренер сборной Николай Зоц назвал имена пяти биатлонисток, которые примут участие в соревнованиях.

Состав Украины:

Ирина Петренко, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос

Напомним, что женская короткая индивидуальная гонка состоится в пятницу, 19 января, в 14:40.

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сборная Украины по биатлону
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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