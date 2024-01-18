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Политыло: Рад, что вышло поработать с Кварцяным - в Волыни тогда была команда-бомба

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Сергей Политыло вспомнил свои времена в Волыни

Политыло: Рад, что вышло поработать с Кварцяным - в Волыни тогда была команда-бомба

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Украинский полузащитник Сергей Политыло, который сейчас за одесский аматорский "Титан", вспомнил свой период карьеры в "Волыни" Виталия Кварцяного.

"Абсолютно об этом не жалею, рад, что довелось поработать с Кварцяным. У нас была команда-бомба, что мы даже "Днепр" на их поле обыгрывали. А вот после "Волыни" я вернулся и начал регулярно играть за "Днепр", - сказал Политыло.

Напомним, что хавбек играл за "Волынь" с февраля по декабрь 2015 года. За это время полузащитник провел 29 матчей за клуб, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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