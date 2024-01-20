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Кубок мира 2023/2024. Германия побеждает в сингл-миксте Антхольца, Украина – десятая

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Результаты одиночного микста

Кубок мира 2023/2024. Германия побеждает в сингл-миксте Антхольца, Украина – десятая

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу в забеге на 13 километров одержали представители Германии, серебро у сборной Норвегии, а ТОП 3 замкнули австрийцы.

Что касается украинской команды, то Кристина Дмитренко и Артем Тищенко с 6 промахами и средним ходом по дистанции финишировали в итоге на 10 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Антхольц

Одиночная смешанная эстафета

1. Германия (0+1)

2. Норвегия (0+8) (+11,2)

3. Австрия (0+4) (+28,3)

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10. Украина (0+6) (+1.09,9)

Кристина Дмитренко (0+0; 0+2) (+25,2)

Артем Тищенко (0+1; 0+0) (+48.0)

Кристина Дмитренко (0+1; 0+0) (+1.05,9)

Артём Тищенко (0+1; 0+1)

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