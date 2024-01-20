Кубок мира 2023/2024. Германия побеждает в сингл-миксте Антхольца, Украина – десятая
Результаты одиночного микста
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу в забеге на 13 километров одержали представители Германии, серебро у сборной Норвегии, а ТОП 3 замкнули австрийцы.
Что касается украинской команды, то Кристина Дмитренко и Артем Тищенко с 6 промахами и средним ходом по дистанции финишировали в итоге на 10 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Антхольц
Одиночная смешанная эстафета
1. Германия (0+1)
2. Норвегия (0+8) (+11,2)
3. Австрия (0+4) (+28,3)
.
.
.
10. Украина (0+6) (+1.09,9)
Кристина Дмитренко (0+0; 0+2) (+25,2)
Артем Тищенко (0+1; 0+0) (+48.0)
Кристина Дмитренко (0+1; 0+0) (+1.05,9)
Артём Тищенко (0+1; 0+1)
Популярное сейчас
- Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- Данилов: Украина находится в первой тройке стран мира, которая производит дроны
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО