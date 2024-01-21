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Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на Чемпионат Европы 2024

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Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на Чемпионат Европы 2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды, который будет участвовать в Чемпионате Европы 2024. В этом году соревнования пройдут в Брезно-Осрбле с 24 по 28 января.

Так, в заявку национальной команды вошли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Дмитрий Грущак.

Состав женской команды пока не известен, но вполне возможно, что Николай Зоц (главный тренер девушек) назовет его после завершения масс старта в Антхольце.

Результаты мужского масс старта

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сборная Украины по биатлону
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