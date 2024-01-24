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Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024

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Даяна борется за новую украинскую историю

Ястремская – Чжен: Анонс, статистика и прогноз на полуфинальный поединок Australian Open-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 25 января, в австралийском Мельбурне состоится по-настоящему исторический для украинского тенниса поединок – наша соотечественница Даяна Ястремская (WTA №93) будет бороться за дебютный для себя финал Australian Open. Соперница у нее – неуступчивая китаянка Цинь Вен Чжэн (WTA №15).

Путь на турнире

QR1: Лея Бошкович (WTA №222) 6:3, 4:6, 6:3;

QR2: Валентине Грамматикопуло (WTA №221) 6:4, 3:6, 6:4;

QRF: Майя Джойнт (WTA №573) 6:2, 1:6, 6:4;

1/64: Маркета Вондроушова (WTA №7) 6:1, 6:2;

1/32: Варвара Грачева (WTA №39) 6:3, 6:2;

1/16: Эмма Наварро (WTA №26) 6:2, 2:6, 6:1;

1/8: Виктория Азаренко (WTA №22) 7:6, 6:4;

1/4: Линда Носкова (WTA №50) 6-3, 6-4

Украинка провела наибольшее количество времени на корте среди всех четырех участниц 1/2 финала – 13 часов 41 минута чистой игры понадобились нашей спортсменке, чтобы выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Для Даяны этот поединок станет 30-м на турнирах серии Grand Slam (в активе украинки 14 побед). В случае успешного результата Ястремская станет первой представительницей нашей страны, которой удалось добраться до решающего поединка на турнирах Большого Шлема (пока Даяна является второй украинкой, которая сыграет в полуфинале)

Статистика игроков:

Показатель
Даяна Ястремская
Цинь Вен Чжен
Возраст
23
21
Титулы WTA
3
2
Эйсы (турнир)
20
44
Двойные ошибки
15
32
Виннерсы
141
150
Невынужденные ошибки
140
152
Скорость 1-ой подачи
161,6 (км/ч)
169,4 (км/ч)
Скорость 2-ой подачи
143,4 (км/ч)
136,4 (км/ч)
Процент 1-ой подачи
57
51,8
Брейк-поинты (реализация)
21/38 (55,3%)
24/44 (60,5%)
Брейк-поинты (отыгранные)
14/23 (60,9%)
17/27 (63%)

В течение турнира китаянка встречалась исключительно с теннисистками, которые находятся вне ТОП 50 мирового рейтинга, поэтому опыта игры против соперниц, которые хотя бы теоретически могли быть сильнее Чжан, отсутствовал.

Путь на турнире

1/64: Эшлин Крюгер (WTA №76) 3:6, 6:2, 6:3;

1/32: Кэти Боултер (WTA №54) 6:3, 6:3;

1/16: Ван Яфань (WTA №94) 6:4, 2:6, 7:6;

1/8: Оушен Доден (WTA №95) 6:2, 6:0;

1/4: Анна Калинская (WTA №75) 6:7, 6:3, 6:1

В последний раз Цинь Вен проигрывала в начале января в поединке против первой ракетки мира Иги Швентек на United Cup (2-6; 3-6). Ястремская в этом году также успела занести в свой пассив один проигрыш – украинка потерпела неудачу в поединке против австралийки Дарьи Севил (WTA №152) на старте турнира в Брисбене (0-6; 4-6).

В случае выхода в финал Даяна получит 1,725 миллиона долларов призовых и 1300 очков. Это позволит ей занять промежуточное 21 место в рейтинге WTA и стать второй ракеткой Украины.

Букмекеры:

Специалисты считают однозначным фаворитом представительницу Китая. На ее победу дают коэффициент 1,52. В то время вероятность победы Даяны эксперты оценивают как 2,76.

Отметим, что очных встреч спортсменки еще не имели, так что предсказать, как соперницы подстроятся друг к другу довольно трудно. Известно, что обе теннисистки исповедуют активный, силовой способ игры. Преимущество в мощности ударов может быть на стороне украинки, в то время как ее соперница заметно быстрее на ногах.

Прогноз UA-Футбол: победа Цинь Вен Чжэн в двух сетах

Матч Ястремская – Чжэн начнется 25 января вторым запуском на корте имени Рода Лейвера – центральном стадионе Australian Open. Начало поединка – не раньше 12:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская Australian Open-2024
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