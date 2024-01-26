Шон Портер: У Ломаченко достаточно опыта и мастерства, чтобы стать абсолютным чемпионом мира

Бывший чемпион полусреднего дивизиона из США Шон Портер высказался о будущем поединке за звание чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

Напомним, что бой запланирован к проведению на территории Австралии 12 мая.

"Даже если бой Камбососа будет на его родной земле, в Австралии, я не думаю, что бой будет сделан под его победу. Я считаю, это бой для Василия Ломаченко. Да, ему будет немного неудобно драться в Австралии. Также, смотря на всё, что сделал Ломаченко в своей карьере, ты не будешь дальше раскручивать Василия. Ему уже хорошо за 30, он прошёл свои раунды за чемпионские титулы и тому подобное. Что происходит? Я считаю, что в боксе появился пояс, он свободен для него, просто приди и возьми. Другими словами — это победный круг, победный тур для Василия, будет у него только один бой или ещё несколько. Но я не вижу впереди долгого будущего. Я считаю, это победный круг, и он происходит на территории Камбососа, и за титул. Но я не думаю, что это бой под Камбососа, чтобы сделать его снова наполненной экшеном звездой, какой он был 3 года назад. Это просто победный круг Ломаченко. Я думаю, мы все поздравим его с тем, что он делает, а от Камбососа много ожидать не будем".

"Насчёт того, что Камбосос выше в рейтинге, чем Ломаченко, скажу следующее. Все эти конгрессы организаций, вот что они там делают? Они назначают день, на который должны приехать люди и, по сути, делать запросы о поднятии в рейтингах своих бойцов. Камбосос оказался выше Василия Ломаченко, и они дерутся за вакантный титул IBF. Кое-кто называет IBF “нарушающей ход” и “тянущейся к деньгам”. А когда мы говорим о боксёрском мире, ты всегда стремишься за деньгами, и они дают ответы на все вопросы. Они идут за деньгами — вот почему бой пройдёт в Австралии".

"Я смотрел крайний бой Ломаченко. У него всё ещё много чего осталось. Я расскажу о бое против Камбососа. Я ожидаю, что Василий начнёт медленно. Я ожидаю, что Камбосос выиграет несколько ранних раундов. Я ожидаю, что в итоге Василий возьмёт бой под контроль и победит. Я уже видел это в его игре. Василий начинает медленно, у него действительно нет всего, что у него было раньше. И это признаки изношенности. Он не смог закончить сильно против Хэйни. Он вытягивал всё, что он думал у него есть, а в конце оказалось, что в нём этого не осталось. Я считаю, те эмоции в раздевалке были отчасти из-за этого. “Я знал, что я хочу, и я просто не смог это сделать”. Я ненавижу видеть бойца таким".

"Я готов увидеть его шествие. Я уверен, что для него это очень даже преодолимый бой. Но когда мы говорим о будущем, говорим о Шакуре Стивенсоне и бойцах, делающих имена на других бойцах, — то я не по этому. Я лучше посмотрю, как он вернётся, а синяки получит кто-то другой".

"Если его цель — стать абсолютным чемпионом, у него есть достаточно опыта, у него есть достаточно мастерства и достаточно всего. Мы могли видеть, что у него всё ещё достаточно горючего, чтобы сделать это. Конечно, он дерётся не только против бойцов, а и против времени, но я уверен, что у него есть достаточно сил, чтобы сделать это реальностью".