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Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе

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Экс-чемпион мира рассказал о шансах Василия Ломаченко стать абсолютом в легком весе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился своими мыслями по поводу будущего украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует ProBox TV:

"Если его цель стать абсолютным чемпионом, то у него достаточно опыта, умений и всего. Мы видим, что у него все еще есть достаточно сил, чтобы это сделать.

Конечно, он борется не только против бойцов, но и против времени, но я думаю, что у него достаточно сил, чтобы претворить это в жизнь" – сказал Портер.

Напомним, что ранее Нганну дал прогноз на бой Усик-Фьюри.

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Василий Ломаченко Шон Портер
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