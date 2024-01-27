Официально: Алексей Шевченко продолжит карьеру в Польше
Будет работать под руководством Хацкевича
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер Алексей Шевченко официально перешел в клуб второго польского дивизиона - "Заглембе Сосновец". Кстати, эту команду возглавляет известный в Украине специалист Александр Хацкевич.
"Заглембе" сейчас занимает последнее место в чемпионате. До безопасной зоны - 8 очков.
Последним клубом 31-летнего Шевченко был "Черноморец", который он покинул в декабре 2023-го года. За одесситов голкипер отыграл 5 матчей, в которых пропустил 8 голов.
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Источник:Заглембє
Опубликовал: Виктор Иванчук
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