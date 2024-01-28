КМ. Виктория Плзень - Кривбасс 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Третий контрольный матч на испанских сборах "Кривбасс" провел с чешской "Викторией Плзень". Оппонент серьезно давил на ворота украинцев с самого начала. Собственно, им удалось выполнить желаемое - 2 гола уже в середине тайма.

"Виктория" играла довольно агрессивно, что вызвало эмоции у игроков "Кривбасса". Несмотря на изменение состава украинцев в тайме №2, забить не удалось. Более того, чехи забили третий.

Следующий матч "Кривбасс" сыграет с датским "Хорсенсом" 3-го февраля.

Контрольный матч

"Виктория" (Плзень, Чехия) - "Кривбасс" (Кривой Рог) - 3:0

Голы: Хори 12, 24, Гранац 48