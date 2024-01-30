Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик получил шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Украинец проведет бой за вакантный пояс против действующего чемпиона WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете из Мексики. Чтобы драться с украинцем, Наваррете перейдет в более низкий вес.

Бой уже официально санкционирован Всемирной боксерской организацией.

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WBO выделила сторонам боксеров 15 дней на переговоры. Если они не договорятся, то состоятся промоутерские торги, на которых будет разыграно право организации поединка. Минимальная ставка – 150 тысяч долларов. После завершения переговоров будет определена дата боя, - сообщает Суспільне Спорт.

Титул WBO в легком весе стал вакантным после того, как все пояса в этом дивизионе освободил американец Девин Хейни. Беринчик занимает второе место в рейтинге претендентов по версии WBO в легком весе, первым идет другой украинец, Василий Ломаченко, который проведет бой за вакантный титул IBF.

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Отметим, что это первый бой за звание чемпиона мира в карьере Беринчика. Он пять лет владеет поясом интернационального чемпиона и не имеет ни одного поражения в карьере в профессиональном боксе (18-0).