  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе
В тренде

Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе

Общие новости

Шанс для Дениса Беринчика

Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик получил шанс стать чемпионом мира по версии WBO. Украинец проведет бой за вакантный пояс против действующего чемпиона WBO во втором полулегком весе Эмануэля Наваррете из Мексики. Чтобы драться с украинцем, Наваррете перейдет в более низкий вес.

Бой уже официально санкционирован Всемирной боксерской организацией.

Читайте такжеБеринчик начал тренировочный лагерь к следующему поединку

WBO выделила сторонам боксеров 15 дней на переговоры. Если они не договорятся, то состоятся промоутерские торги, на которых будет разыграно право организации поединка. Минимальная ставка – 150 тысяч долларов. После завершения переговоров будет определена дата боя, - сообщает Суспільне Спорт.

Титул WBO в легком весе стал вакантным после того, как все пояса в этом дивизионе освободил американец Девин Хейни. Беринчик занимает второе место в рейтинге претендентов по версии WBO в легком весе, первым идет другой украинец, Василий Ломаченко, который проведет бой за вакантный титул IBF.

Читайте такжеЛомаченко и Беринчик возглавили рейтинг WBO в легком весе

Отметим, что это первый бой за звание чемпиона мира в карьере Беринчика. Он пять лет владеет поясом интернационального чемпиона и не имеет ни одного поражения в карьере в профессиональном боксе (18-0).

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Новичок Шахтера принес победу сборной Бразилии в матче отбора на Олимпиаду
yellow-arrow
Последствия дисквалификации за допинг: сборную ОКР (России) лишили олимпийского золота-2022
yellow-arrow
В Луганской области ВСУ сбили российский истребитель СУ-34
Денис Беринчик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости