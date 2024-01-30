Сборная Украины назвала составы на шестой этап Кубка IBU в Арбери
Впервые за 2 месяца участие в гонках примет Дарья Блашко
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Сборная Украины определилась с составом на шестой этап Кубка IBU по биатлону в Арбери. Напомним, что этот этап является самым коротким в сезоне Кубка IBU и состоится он с 1 по 3 февраля (четыре спринтерские гонки.
В состав женской сборной Украины вернулась Дарья Блашко, которая не выступала на международном уровне с декабря 2023 года.
Также на Кубке IBU в Арбере может быть определен последний участник мужской сборной Украины на чемпионат мира-2024.
Состав сборной Украины на этап Кубка IBU в Арбере
Женщины: Александра Меркушина, Юлия Городна, Елена Городна, Лилия Стеблина, Дарья Блашко.
Мужчины: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Дмитрий Грущак, Роман Боровик.
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