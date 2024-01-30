Сборная Украины назвала составы на шестой этап Кубка IBU в Арбери

Сборная Украины определилась с составом на шестой этап Кубка IBU по биатлону в Арбери. Напомним, что этот этап является самым коротким в сезоне Кубка IBU и состоится он с 1 по 3 февраля (четыре спринтерские гонки.

В состав женской сборной Украины вернулась Дарья Блашко, которая не выступала на международном уровне с декабря 2023 года.

Также на Кубке IBU в Арбере может быть определен последний участник мужской сборной Украины на чемпионат мира-2024.

Состав сборной Украины на этап Кубка IBU в Арбере

Женщины: Александра Меркушина, Юлия Городна, Елена Городна, Лилия Стеблина, Дарья Блашко.

Мужчины: Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Дмитрий Грущак, Роман Боровик.