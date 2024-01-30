Financial Times: Зеленский все же отправит в отставку Залужного - отношения ухудшились в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с его должности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом обсуждения.

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По данным издания, в понедельник, 29 января, президент предложил Залужному новую должность советника по обороне. Генерал отказался.

Однако Зеленский дал понять, что уволит Залужного, независимо от его согласия на должность советника, пишет издание.

В материале отмечается, что вероятная отставка Залужного станет самой большой перестановкой в военном командовании Украины с начала полномасштабного вторжения России.

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При этом увольнение не может быть реализовано в течение некоторого времени после того, как сообщения об этом появились накануне в СМИ, пишет FT.

Издание отмечает, что отношения между президентом и главнокомандующим ВСУ ухудшились в ноябре - после того, как контрнаступление Украины не достигло своих результатов. Тогда Залужный заявил, что война зашла в "тупик", в результате чего президент и его команда подвергли генерала критике.