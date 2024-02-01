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Николай Балакин прошел курс повышения квалификации элитных арбитров УЕФА

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Кристина Козорог побывал на саммите с ознакомительной целью

Николай Балакин прошел курс повышения квалификации элитных арбитров УЕФА

referee-koaf.org.ua

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С 28 января по 1 февраля 2024 года на Кипре прошел 32-й курс повышения квалификации арбитров ФИФА элитных категорий.

От Украины в нем принял участие Николай Балакин, который входит в первую категорию международных рефери. На протяжении нескольких дней ведущие футбольные арбитры делились между собой опытом и ознакомились с последними нововведениями в правилах.

Также Украину на курсах представляла Кристина Козорог, которая стала арбитром ФИФА в 2024 году и приехала на ознакомительный семинар для новых международных рефери.

Также напомним, что Балакин стал первым за 25 лет украинским арбитром, отсудившим матч основной стадии Лиги чемпионов – отработал 5-го тура группового этапа между испанским "Реалои Сосьедад" и австрийским "Зальцбургом" (0:0).

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Николай Балакин Кристина Козорог
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Источник:
Сайт арбітрів Київщини
Опубликовал: Михаил Черныш
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