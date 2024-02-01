Николай Балакин прошел курс повышения квалификации элитных арбитров УЕФА
Кристина Козорог побывал на саммите с ознакомительной целью
referee-koaf.org.ua
С 28 января по 1 февраля 2024 года на Кипре прошел 32-й курс повышения квалификации арбитров ФИФА элитных категорий.
От Украины в нем принял участие Николай Балакин, который входит в первую категорию международных рефери. На протяжении нескольких дней ведущие футбольные арбитры делились между собой опытом и ознакомились с последними нововведениями в правилах.
Также Украину на курсах представляла Кристина Козорог, которая стала арбитром ФИФА в 2024 году и приехала на ознакомительный семинар для новых международных рефери.
Также напомним, что Балакин стал первым за 25 лет украинским арбитром,
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