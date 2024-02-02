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Сидорчук - об избрании Шевченко: Это будет настоящий представитель нашего футбола в мире

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Хавбек - о своих впечатлениях относительно нового главы УАФ

Сидорчук - об избрании Шевченко: Это будет настоящий представитель нашего футбола в мире

Фото: УАФ

Новина українською

Хавбек "Вестерло" и сборной Украины Сергей Сидорчук поделился своими мыслями относительно назначения Андрея Шевченко президентом УАФ

- Когда увидел новость, что Шевченко баллотируется, для меня это была уже большая победа. Возглавив сборную, Андрей Николаевич очень много сделал, чтобы ее реформировать. Многое из того, что сейчас привычная практика, вводил он. Я говорю и об учебно-тренировочном процессе, и об организации работы.

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К тому же, Шевченко - это большое имя в мировом футболе. Вы не представляете, везде, куда бы мы ни приезжали, что творилось, когда он выходил из автобуса! Фурор! Нам нужен Андрей Шевченко и его связи. Это будет настоящий представитель нашего футбола в мире.

Я верю в Шевченко и Реброва и желаю им успеха, потому что от этого зависит весь украинский футбол.

- При этом Андрей Николаевич не имеет такого управленческого опыта ...

- Он такого плана руководитель, что даже если не разбирается в чем-то, то очень быстро учится и находит правильных людей, чтобы работали под его руководством. Нашему футболу это нужно, - считает Сидорчук.

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Андрей Шевченко Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) УАФ
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.02.2024 в 10:52
а когда был Павелко что говорили--забыл
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.02.2024 в 10:52
а когда был Павелко что говорили--забыл
Ответить
0
0

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