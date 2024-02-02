Из российского плена освободили родственника хавбека Александрии
Военный защищал Мариуполь, был на Азовстали
Фото: ФК Олександрія
31 января между Украиной и Россией был проведен обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 207 украинцев. Среди освобожденных военнослужащих - родственник полузащитника "Александрии" Родиона Плаксы.
"Недавно состоялся обмен пленными. Среди них был муж моей сестры, который находился в плену более 20 месяцев. Для меня он как брат.
Сегодня представилась возможность с ним пообщаться по видеосвязи, правда, недолго - минут 5. Он очень-очень изменился. Я рад, что он вернулся. Эмоции зашкаливают... Это не передать словами...
Сестра до сих пор не может поверить. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, он пройдет курс реабилитации и, надеюсь, уже скоро воссоединится с семьей.
Но, еще большое количество защитников до сих пор находятся в плену, в том числе - герои из Азовстали. Среди них и два моих друга, с которыми я раньше играл в футбол. Надо за каждого бороться. Надеюсь, что все, кто сейчас находятся в плену обязательно вернутся домой", - сказал Родион.
Напомним, военный служит в 23-м отряде морской охраны и с первых дней полномасштабного вторжения защищал Мариуполь, был на Азовстали.
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