Из российского плена освободили родственника хавбека Александрии

31 января между Украиной и Россией был проведен обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 207 украинцев. Среди освобожденных военнослужащих - родственник полузащитника "Александрии" Родиона Плаксы.

"Недавно состоялся обмен пленными. Среди них был муж моей сестры, который находился в плену более 20 месяцев. Для меня он как брат.

Сегодня представилась возможность с ним пообщаться по видеосвязи, правда, недолго - минут 5. Он очень-очень изменился. Я рад, что он вернулся. Эмоции зашкаливают... Это не передать словами...

Сестра до сих пор не может поверить. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, он пройдет курс реабилитации и, надеюсь, уже скоро воссоединится с семьей.

Но, еще большое количество защитников до сих пор находятся в плену, в том числе - герои из Азовстали. Среди них и два моих друга, с которыми я раньше играл в футбол. Надо за каждого бороться. Надеюсь, что все, кто сейчас находятся в плену обязательно вернутся домой", - сказал Родион.