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Шатерникова: Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США

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Хорошего лагеря и попутного ветра

Шатерникова: Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, где сейчас находится и чем занимается украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО). Ее слова цитирует sport-express.ua:

"Вася Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США. Я готовила вместе с Министерством молодежи и спорта Украины документы на его выезд, на разрешение. Мы сначала получили разрешение от Министерства обороны Украины, потому что Василий Ломаченко – солдат воинской части. То есть, Умеров разрешил ему уехать в командировку на учебно-тренировочные сборы.

А потом через Минмолодежьспорта мы готовили документы по пересечению границы. Василий уехал и сейчас он готовится к поединку с Джорджем. Дай Бог, чтобы все сложилось. Я тоже собираюсь на это сражение, меня пригласили. Очень верю, что в этом году Василий Ломаченко снова станет чемпионом мира по профессиональному боксу" – сказала она.

Напомним, ранее бой Ломаченко-Камбосос состоится 11 мая в Австралии.

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