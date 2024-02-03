Шатерникова: Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, где сейчас находится и чем занимается украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО). Ее слова цитирует sport-express.ua:

"Вася Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США. Я готовила вместе с Министерством молодежи и спорта Украины документы на его выезд, на разрешение. Мы сначала получили разрешение от Министерства обороны Украины, потому что Василий Ломаченко – солдат воинской части. То есть, Умеров разрешил ему уехать в командировку на учебно-тренировочные сборы.

А потом через Минмолодежьспорта мы готовили документы по пересечению границы. Василий уехал и сейчас он готовится к поединку с Джорджем. Дай Бог, чтобы все сложилось. Я тоже собираюсь на это сражение, меня пригласили. Очень верю, что в этом году Василий Ломаченко снова станет чемпионом мира по профессиональному боксу" – сказала она.

Напомним, ранее бой Ломаченко-Камбосос состоится 11 мая в Австралии.