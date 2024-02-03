КМ. Яблонец - Верес 2:2. Волевая ничья

Ровенский "Верес" сыграл результативную ничью с чешским "Яблонцем" (2:2). Ровенчане провели спарринг в двух разных составах на каждый тайм.

После первого тайма "Верес" лидировал благодаря дебютному голу нападающего Мрвалевича. В первой части тайма №2 "Яблонец" "показал зубы" - 2 гола за 5 минут. Казалось, игра так и завершится, но против этого были Янаков и Курко, которые разыграли гол на последней минуте матча. Для Янакова этот ассист стал первым в дебютной игре за "Верес".

Поэтому, имеем 2:2. Следующий спарринг "Верес" проведет 6-го февраля против "Люнгбю".

Контрольный матч

03 февраля 2024 года, Турция

"Яблонец" - "Верес" 2:2

"Верес" (1 тайм): Коркодим - Смиян, Жулио Сезар, Мельник, Балан, Кучеров, Яго, В.Шарай, Шастал, Дахновский, Мрвалевич.

"Верес" (2 тайм): Когут - Балан (Баран, 68), Кучеренко, Курко, Смиян, С.Шарай, Кухарук, Свитюха (М.Шестаков, 80), Янаков, Годя, Гайдучик.

и.о. главного тренера: Олег Шандрук.

Голы: Кратохвил (53, с пенальти), Мартинец (55) - Мрвалевич (28), Курко (90+1).