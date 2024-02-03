КМ. Яблонец - Верес 2:2. Волевая ничья
Дебютные результативные действия новичков
Фото: Верес
Ровенский "Верес" сыграл результативную ничью с чешским "Яблонцем" (2:2). Ровенчане провели спарринг в двух разных составах на каждый тайм.
После первого тайма "Верес" лидировал благодаря дебютному голу нападающего Мрвалевича. В первой части тайма №2 "Яблонец" "показал зубы" - 2 гола за 5 минут. Казалось, игра так и завершится, но против этого были Янаков и Курко, которые разыграли гол на последней минуте матча. Для Янакова этот ассист стал первым в дебютной игре за "Верес".
Поэтому, имеем 2:2. Следующий спарринг "Верес" проведет 6-го февраля против "Люнгбю".
Контрольный матч
03 февраля 2024 года, Турция
"Яблонец" - "Верес" 2:2
"Верес" (1 тайм): Коркодим - Смиян, Жулио Сезар, Мельник, Балан, Кучеров, Яго, В.Шарай, Шастал, Дахновский, Мрвалевич.
"Верес" (2 тайм): Когут - Балан (Баран, 68), Кучеренко, Курко, Смиян, С.Шарай, Кухарук, Свитюха (М.Шестаков, 80), Янаков, Годя, Гайдучик.
и.о. главного тренера: Олег Шандрук.
Голы: Кратохвил (53, с пенальти), Мартинец (55) - Мрвалевич (28), Курко (90+1).
Популярное сейчас
- Первая реакция Усика на отмену боя против Фьюри
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО