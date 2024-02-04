Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Тренерский штаб определился, кто будет отдуваться за всех
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С 4 по 18 февраля в чешском Нове Место состоится чемпионат мира по биатлону 2024. Тренерский штаб мужской национальной сборной Украины определился с составом нашей команды на мундиаль.
Так, честь флага будут защищать Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико и Тарас Лесюк.
Биатлонисты, которые принимали участие на Кубке IBU в немецком Арбере, вернутся в Украину и не поедут в Чехию даже в роли запасных.
Напомним, что ранее Тищенко
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