Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по биатлону

С 4 по 18 февраля в чешском Нове Место состоится чемпионат мира по биатлону 2024. Тренерский штаб мужской национальной сборной Украины определился с составом нашей команды на мундиаль.

Так, честь флага будут защищать Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико и Тарас Лесюк.

Биатлонисты, которые принимали участие на Кубке IBU в немецком Арбере, вернутся в Украину и не поедут в Чехию даже в роли запасных.