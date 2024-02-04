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Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по биатлону

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Тренерский штаб определился, кто будет отдуваться за всех

Мужская сборная Украины назвала состав на чемпионат мира по биатлону

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 4 по 18 февраля в чешском Нове Место состоится чемпионат мира по биатлону 2024. Тренерский штаб мужской национальной сборной Украины определился с составом нашей команды на мундиаль.

Так, честь флага будут защищать Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико и Тарас Лесюк.

Биатлонисты, которые принимали участие на Кубке IBU в немецком Арбере, вернутся в Украину и не поедут в Чехию даже в роли запасных.

Напомним, что ранее Тищенко попал в ТОП-10 спринта в Арбере.

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