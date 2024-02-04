КМ. Заря - Арка 2:1. Видеообзор матча
Первая победа на сборах
Фото: Зоря
Луганской "Заре" удалось одержать первую победу в межсезонье. Команда переиграла лидера второго дивизиона Польши "Арку".
Матч проходил для украинцев неплохо - в начале второго тайма уже вели 2:0. Но удаление Бенедюка на 52-ой минуте привело к пропущенному голу. По крайней мере, к всего одному голу. Поэтому, "Заря" переигрывает поляков 2:1.
"Заря" (Луганск, Украина) - "Арка" (Гдыня, Польша) 2:1
Голы: Ндур 31, Матар 48 - 71
Состав "Зари": Жилкин (Набит, 61), Джордан (Яцик, 61), Кристоф, Слесар, Бугай, Башич (Хахлев, 46), Дрышлюк, Слесар, Матар, Ндур (Гулько, 46), Герреро (Бенедюк (Кирюханцев, 61).
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Источник:Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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