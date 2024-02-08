Зеленский и Залужный провели встречу - говорили об обновленном руководстве ВСУ

Президент Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по поводу перестановок в ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – именно сейчас.Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно победим! Слава Украине!", - написал президент.

Прокомментировал встречу и главнокомандующий ВСУ, который отметил, что битва Украины продолжается и сегодня, а задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.

По словам Залужного, вместе с президентом они провели важный и серьезный разговор во время которого были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.