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Зеленский и Залужный провели встречу - говорили об обновленном руководстве ВСУ

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Зеленский и Залужный провели встречу - говорили об обновленном руководстве ВСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по поводу перестановок в ВСУ.

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Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины.

Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.

Время для такого обновления – именно сейчас.Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Обязательно победим! Слава Украине!", - написал президент.

Прокомментировал встречу и главнокомандующий ВСУ, который отметил, что битва Украины продолжается и сегодня, а задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.

По словам Залужного, вместе с президентом они провели важный и серьезный разговор во время которого были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - написал Залужный в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2024 в 18:22
Головнокомандуючою треба призначити Безуглу, а замість Шаптали і Сирського призначити Арахамію і Тищенка. Вони свої.
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.02.2024 в 18:22
Головнокомандуючою треба призначити Безуглу, а замість Шаптали і Сирського призначити Арахамію і Тищенка. Вони свої.
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0
Лекарь (село Дарниця)
08.02.2024 в 18:27
Сирський для зеленої плісняви - свій
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avatar
mafan (Рівне)
08.02.2024 в 18:30
Ні, Безуглу треба замість Буданова - а ще краще в тил у складі диверсійної групи.
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