Зеленский и Залужный провели встречу - говорили об обновленном руководстве ВСУ
Пока что об отставке официально никто не объявил
Президент Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по поводу перестановок в ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.
"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиту Украины.
Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.
Время для такого обновления – именно сейчас.Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.
Обязательно победим! Слава Украине!", - написал президент.
Прокомментировал встречу и главнокомандующий ВСУ, который отметил, что битва Украины продолжается и сегодня, а задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.
По словам Залужного, вместе с президентом они провели важный и серьезный разговор во время которого были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.
"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - написал Залужный в своем телеграм-канале.
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