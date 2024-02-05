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"Политика не должна перевесить здравый смысл и интересы государства", - Кличко вступился за Залужного

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Мэр Киева высказал свою позицию

"Политика не должна перевесить здравый смысл и интересы государства", - Кличко вступился за Залужного

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевский городской голова Виталий Кличко высказал свое мнение в контексте обсуждения отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и предупредил, что общество не уверено в положительных последствиях смены военного руководства.

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"Во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием. Как военный в войну генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле...", - написал Кличко в Телеграм.

По его словам, в вопросе отставки главнокомандующего "политика может перевесить здравый смысл и интересы государства".

Кличко выразил надежду, что власть понимает серьезность шагов, которые планирует, и ответственность за это.

"Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное - боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И с этим надо считаться. И прекратить наконец политические интриги и внутреннюю борьбу".

Кличко добавил, что единственное, за что сегодня нужно бороться, это победа Украины в войне против агрессии России.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил. Несколько источников в команде президента и в военных кругах, в Офисе президента также консультируются о замене начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

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