Лунин – о своих вратарских перчатках: Украинский продукт может быть одним из лучших в мире

На статусном французском сайте L'Equipe вышла статья о бизнесе бывшего голкипера сборной Украины, “Шахтера”, “Мариуполя” Рустама Худжамова. Главным продуктом его компании Brave GK являются вратарские перчатки. Именно в таких и играет украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.

“Я попробовал кучу брендов, но Brave GK учитывает мои отзывы и пожелания. Они позаботились о том, чтобы мяч был в максимальном контакте с перчатками.

Мне также нравятся модели, полностью изготовленные из латекса, это делает перчатки абсолютно гибкими, лёгкими и потому очень удобными. И тогда мне нравится мнение, что украинский продукт может быть одним из самых лучших в мире”, - сказал Лунин.