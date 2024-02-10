Лунин – о своих вратарских перчатках: Украинский продукт может быть одним из лучших в мире
Предпочитает отечественный продукт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На статусном французском сайте L'Equipe вышла статья о бизнесе бывшего голкипера сборной Украины, “Шахтера”, “Мариуполя” Рустама Худжамова. Главным продуктом его компании Brave GK являются вратарские перчатки. Именно в таких и играет украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.
“Я попробовал кучу брендов, но Brave GK учитывает мои отзывы и пожелания. Они позаботились о том, чтобы мяч был в максимальном контакте с перчатками.
Мне также нравятся модели, полностью изготовленные из латекса, это делает перчатки абсолютно гибкими, лёгкими и потому очень удобными. И тогда мне нравится мнение, что украинский продукт может быть одним из самых лучших в мире”, - сказал Лунин.
Отметим, что Brave GK – это перчатки украинского производства. После начала полномасштабного вторжения России в Украину компания переехала в Чехию.
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