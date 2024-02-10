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КМ. Оболонь - Кеге 1:1. Видео голов и обзор матча

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Завершили сборы ничьей

КМ. Оболонь - Кеге 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Оболонь

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"Оболонь" сыграла свой последний контрольный матч на турецких межсезонных сборах. Напоследок киевляне провели матч с аутсайдером Первой лиги Дании - клубом "Кеге".

На 67-ой минуте Семовски, из состава "Кеге", реализовал выход один-на-один с голкипером. Сравнять счет пивоварам удалось за 10 минут до финального свистка, когда Вишневский, после попадания мяча в перекладину, занес кожаного в свободный угол ворот.

Контрольный матч
"Оболонь" (Украина) - "Кеге" (Дания) 1:1
Голы: Вишневский 80 - Семовски 67

"Оболонь" (стартовый состав): Федоровский - Осман, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Груша, Косовский, Черненко, Мединский, Слободян (К), Краснопир.

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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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