КМ. Оболонь - Кеге 1:1. Видео голов и обзор матча
Завершили сборы ничьей
Фото: Оболонь
"Оболонь" сыграла свой последний контрольный матч на турецких межсезонных сборах. Напоследок киевляне провели матч с аутсайдером Первой лиги Дании - клубом "Кеге".
На 67-ой минуте Семовски, из состава "Кеге", реализовал выход один-на-один с голкипером. Сравнять счет пивоварам удалось за 10 минут до финального свистка, когда Вишневский, после попадания мяча в перекладину, занес кожаного в свободный угол ворот.
Контрольный матч
"Оболонь" (Украина) - "Кеге" (Дания) 1:1
Голы: Вишневский 80 - Семовски 67
"Оболонь" (стартовый состав): Федоровский - Осман, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Груша, Косовский, Черненко, Мединский, Слободян (К), Краснопир.
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