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На границе возле Ягодина польские фермеры сорвали замки на украинских грузовиках и высыпали зерно

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Местная полиция уже выясняет подробности

На границе возле Ягодина польские фермеры сорвали замки на украинских грузовиках и высыпали зерно

Новина українською

Сегодня перед пунктом пропуска Ягодин - Дорогуск польские фермеры сорвали замки на нескольких украинских грузовиках и высыпали зерно. Инцидент произошел примерно в 11:30. Польские СМИ сообщают, что за дело взялась местная полиция и сейчас ведет расследование.

Польские фермеры продолжают свои протесты против решения Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года.

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Источник:
rmf24.pl
Опубликовал: Владислав Шарапа
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