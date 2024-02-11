На границе возле Ягодина польские фермеры сорвали замки на украинских грузовиках и высыпали зерно
Местная полиция уже выясняет подробности
Сегодня перед пунктом пропуска Ягодин - Дорогуск польские фермеры сорвали замки на нескольких украинских грузовиках и высыпали зерно. Инцидент произошел примерно в 11:30. Польские СМИ сообщают, что за дело взялась местная полиция и сейчас ведет расследование.
Польские фермеры продолжают свои протесты против решения Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года.
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Источник:rmf24.pl
Опубликовал: Владислав Шарапа
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