На границе возле Ягодина польские фермеры сорвали замки на украинских грузовиках и высыпали зерно

Сегодня перед пунктом пропуска Ягодин - Дорогуск польские фермеры сорвали замки на нескольких украинских грузовиках и высыпали зерно. Инцидент произошел примерно в 11:30. Польские СМИ сообщают, что за дело взялась местная полиция и сейчас ведет расследование.

Польские фермеры продолжают свои протесты против решения Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года.