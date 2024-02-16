Сергею Назаренко – 44 года: что вы знаете о легенде Днепра? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
16-го февраля исполняется 44 года легендарному полузащитнику "Днепра" Сергею Назаренко, который славился своими дальними ударами.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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