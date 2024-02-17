Силы обороны Украины вышли из Авдеевки - Сырский
Главнокомандующий заявил о переходе к обороне на более выгодных рубежах
Телеграм-канал Сирського
Подразделения Вооруженных сил Украины были выведены из Авдеевки.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский.
"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах.
Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.
Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", – говорится в заявлении Сырского.
Командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский назвал выход украинских подразделений из Авдеевки "единственным правильным решением",
В соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками – это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", – заявил Тарнавский в телеграме.
Ранее Тарнавский признал оставление позиции "Зенит" и факты попадания украинских воинов в плен.
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