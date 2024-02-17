Силы обороны Украины вышли из Авдеевки - Сырский

Подразделения Вооруженных сил Украины были выведены из Авдеевки.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах.

Наши воины достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", – говорится в заявлении Сырского.