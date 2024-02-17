Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности

Александр Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы "Динамо Киева", сообщает GSP.

Как говорится в источнике, причиной приглашения румынского специалиста в расположение киевского "Динамо" в Турции стало то, что Шовковский хотел бы узнать мнение бывшего тренера "Динамо Киев" относительно определенных игроков. Отмечается, что визит Луческу длился три дня.

Напомним, Мирча Луческу покинул "Динамо Киев" в ноябре 2023 года. На данный момент 78-летний специалист не имеет работы.



