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Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности

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Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Александр Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы "Динамо Киева", сообщает GSP.

Как говорится в источнике, причиной приглашения румынского специалиста в расположение киевского "Динамо" в Турции стало то, что Шовковский хотел бы узнать мнение бывшего тренера "Динамо Киев" относительно определенных игроков. Отмечается, что визит Луческу длился три дня.

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Напомним, Мирча Луческу покинул "Динамо Киев" в ноябре 2023 года. На данный момент 78-летний специалист не имеет работы.


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Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
GSP
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.02.2024 в 16:52
Понятное дело. Физрук шовковский не справляецца с трудной для него задачей тренировать некогда великий клуб. Поэтому и прибегает к помощи футбольного маэстро.
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
17.02.2024 в 16:52
Понятное дело. Физрук шовковский не справляецца с трудной для него задачей тренировать некогда великий клуб. Поэтому и прибегает к помощи футбольного маэстро.
Ответить
0
0

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