КМ. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0. День минимальных побед команд УПЛ
Грузинская команда трижды играла с украинскими клубами - и ни разу не выиграла
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" сыграл последний спарринг на зимних тренировочных сборах. Благодаря голу Владислава Наумца удалось переиграть чемпиона Грузии батумское "Динамо". Уже завтра, 18-го февраля, команда будет возвращаться в Украину.
Интересно, что данный грузинский клуб в феврале провел 3 подряд товарищеские игры с командами УПЛ. Результаты были такие: поражение от "Колоса" (1:3), ничья с "Зарей" (2:2) и поражение от "ЛНЗ" (0:1).
Также, со счетами 1:0 сегодня одержали победы "Минай" и "Оболонь". Первые переиграли тернопольскую "Ниву", вторые - команду "ЮКСА".
Контрольный матч. Турция. 17.02.2024
"ЛНЗ" Черкассы - "Динамо" Батуми 1:0
Гол: Наумец
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