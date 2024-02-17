КМ. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0. День минимальных побед команд УПЛ

Черкасский "ЛНЗ" сыграл последний спарринг на зимних тренировочных сборах. Благодаря голу Владислава Наумца удалось переиграть чемпиона Грузии батумское "Динамо". Уже завтра, 18-го февраля, команда будет возвращаться в Украину.

Интересно, что данный грузинский клуб в феврале провел 3 подряд товарищеские игры с командами УПЛ. Результаты были такие: поражение от "Колоса" (1:3), ничья с "Зарей" (2:2) и поражение от "ЛНЗ" (0:1).

Также, со счетами 1:0 сегодня одержали победы "Минай" и "Оболонь". Первые переиграли тернопольскую "Ниву", вторые - команду "ЮКСА".

Контрольный матч. Турция. 17.02.2024

"ЛНЗ" Черкассы - "Динамо" Батуми 1:0

Гол: Наумец