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КМ. Оболонь - ЮКСА 1:0. Видео гола

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В Буче играли две киевские команды

КМ. Оболонь - ЮКСА 1:0. Видео гола

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" в последнем контрольном матче, перед возобновлением украинского чемпионата, победила команду "ЮКСА". Соперник выступает во Второй лиге. Единственный гол в активе Суханова.

Контрольный матч. Буча. 17.02.2024

ФК "Оболонь" - ФК "ЮКСА" 1:0

Гол: Суханов 70 (пен)

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Контрольные матчи обзор матчей Оболонь (Киев) товарищеские матчи ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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