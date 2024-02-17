КМ. Оболонь - ЮКСА 1:0. Видео гола
В Буче играли две киевские команды
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" в последнем контрольном матче, перед возобновлением украинского чемпионата, победила команду "ЮКСА". Соперник выступает во Второй лиге. Единственный гол в активе Суханова.
Контрольный матч. Буча. 17.02.2024
ФК "Оболонь" - ФК "ЮКСА" 1:0
Гол: Суханов 70 (пен)
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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