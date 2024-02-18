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Силы Обороны за сутки уничтожили более 150 единиц российской техники

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Больше всего пострадали ББМ и артиллерийские системы

Силы Обороны за сутки уничтожили более 150 единиц российской техники

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силам Обороны удалось ликвидировать 1080 противников. Также было уничтожено 155 единиц техники, в том числе 53 ББМ и 40 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 402 430 (+1080) человек,
  • танков ‒ 6487 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) ед,
  • артиллерийских систем – 9709 (+40) ед,
  • РСЗО – 984 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 674 (+3) ед,
  • самолетов – 335 (+3) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36),
  • крылатые ракеты ‒ 1898 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,
  • специальной техники – 1540 (+7).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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