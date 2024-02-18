Силы Обороны за сутки уничтожили более 150 единиц российской техники
Больше всего пострадали ББМ и артиллерийские системы
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силам Обороны удалось ликвидировать 1080 противников. Также было уничтожено 155 единиц техники, в том числе 53 ББМ и 40 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 402 430 (+1080) человек,
- танков ‒ 6487 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) ед,
- артиллерийских систем – 9709 (+40) ед,
- РСЗО – 984 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 674 (+3) ед,
- самолетов – 335 (+3) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36),
- крылатые ракеты ‒ 1898 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,
- специальной техники – 1540 (+7).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает серию контрольных матчей
- ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
- Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн