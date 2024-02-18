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КМ. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0. Видеообзор матча

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Завершили сбор в хорошем настроении

КМ. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0. Видеообзор матча

Фото: ЛНЗ

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Заключительный спарринг "ЛНЗ" на тренировочных сборах в Турции прошел победно. Черкасской команде удалось переиграть чемпиона Грузии батумское "Динамо". Единственный гол забил Владислав Наумец.

Контрольный матч. Турция. 17.02.2024

"ЛНЗ" Черкассы - "Динамо" Батуми 1:0

"ЛНЗ": Кучеренко - Муравский, Салиху, С. Шестаков, Каплиенко - Бойко, Яшари (Тищенко, 86), Бар, Пасич (Олейник, 73), Наумец - Хобленко (Бессала, 55)

Гол: Наумец

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Контрольные матчи обзор матчей Динамо (Батуми) товарищеские матчи ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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