КМ. ЛНЗ - Динамо Батуми 1:0. Видеообзор матча
Завершили сбор в хорошем настроении
Фото: ЛНЗ
Заключительный спарринг "ЛНЗ" на тренировочных сборах в Турции прошел победно. Черкасской команде удалось переиграть чемпиона Грузии батумское "Динамо". Единственный гол забил Владислав Наумец.
Контрольный матч. Турция. 17.02.2024
"ЛНЗ" Черкассы - "Динамо" Батуми 1:0
"ЛНЗ": Кучеренко - Муравский, Салиху, С. Шестаков, Каплиенко - Бойко, Яшари (Тищенко, 86), Бар, Пасич (Олейник, 73), Наумец - Хобленко (Бессала, 55)
Гол: Наумец
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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