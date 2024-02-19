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Жуткие кадры. В семье известного украинского экс-арбитра показали, как из-за болезни истощается их ребенок

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Семья нуждается в помощи

Жуткие кадры. В семье известного украинского экс-арбитра показали, как из-за болезни истощается их ребенок

Фото - з сімейного архіва Ступарів

Новина українською

В семье известного в прошлом футбольного арбитра ФИФА, участника чемпионата мира, а ныне – судейского эксперта Мирослава Ступара показали, как истощается 14-летняя Полина от страшной болезни.

Читайте такжеВнучка судейского эксперта UA-Футбол нуждается в помощи

Полина – внучка Мирослава Ступара, дочь Владимира Ступара, бывшего футболиста "Прикарпатья". Она уже четвертый год борется за жизнь. В свое время, приехав в Турцию, у юной иванофранковчанки турецкими врачами был обнаружен острый лейкоз. С тех пор Полине была сделана трансплантация костного мозга, после чего наступила долгожданная ремиссия. К сожалению, побочные реакции тяжелого лечения пока забирают ее силы и детство.

В свои 14 лет Полина весит 26 кг, у нее почти перестали ходить ноги и разгибаться руки. Она не может самостоятельно передвигаться, ее организм слаб, поэтому ей очень необходима реабилитация после тяжелого лечения. К сожалению, это возможно сделать только в Турции, поскольку девочка – не транспортабельна.

Собственно, то, какой была девочка до болезни – и как она выглядит сейчас, можно увидеть на видео.

Семья Ступаров нуждается в помощи для продолжения лечения Полины.

Карточка Монобанка: 5375 4112 1007 2786 - Марина Мизина (мать Полины)
Карточка Приватбанк: 5221 1911 7843 6332 - Марина Мизина (мать Полины)
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Мирослав Ступар
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
19.02.2024 в 13:13
Маленький + від мене. Нажаль, зараз такі часи, коли про дітей забувають. Все йде на дрони та боротьбу з агресором
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
19.02.2024 в 13:13
Маленький + від мене. Нажаль, зараз такі часи, коли про дітей забувають. Все йде на дрони та боротьбу з агресором
Ответить
0
0

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