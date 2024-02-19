Жуткие кадры. В семье известного украинского экс-арбитра показали, как из-за болезни истощается их ребенок
Семья нуждается в помощи
Фото - з сімейного архіва Ступарів
В семье известного в прошлом футбольного арбитра ФИФА, участника чемпионата мира, а ныне – судейского эксперта Мирослава Ступара показали, как истощается 14-летняя Полина от страшной болезни.
Полина – внучка Мирослава Ступара, дочь Владимира Ступара, бывшего футболиста "Прикарпатья". Она уже четвертый год борется за жизнь. В свое время, приехав в Турцию, у юной иванофранковчанки турецкими врачами был обнаружен острый лейкоз. С тех пор Полине была сделана трансплантация костного мозга, после чего наступила долгожданная ремиссия. К сожалению, побочные реакции тяжелого лечения пока забирают ее силы и детство.
В свои 14 лет Полина весит 26 кг, у нее почти перестали ходить ноги и разгибаться руки. Она не может самостоятельно передвигаться, ее организм слаб, поэтому ей очень необходима реабилитация после тяжелого лечения. К сожалению, это возможно сделать только в Турции, поскольку девочка – не транспортабельна.
Собственно, то, какой была девочка до болезни – и как она выглядит сейчас, можно увидеть на видео.
Онучка суддівського експерта UA-Футбол Мирослава Ступара потребує допомоги— Igor Semyon (@igor_semyon) February 19, 2024
Реквізити для допомоги:
????Картка Монобанка: 5375 4112 1007 2786 - Марина Мізіна (мати Поліни)
????Картка Приватбанк: 5221 1911 7843 6332 - Марина Мізіна (мати Поліни) pic.twitter.com/6Eaw8OQihF
Семья Ступаров нуждается в помощи для продолжения лечения Полины.
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