Анатолию Демьяненко – 65 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Спорт-Експрес
19-го февраля 65 лет исполняется бывшему игроку и главному тренеру киевского "Динамо" Анатолию Демьяненко.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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