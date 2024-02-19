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Анатолию Демьяненко – 65 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Анатолию Демьяненко – 65 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

Спорт-Експрес

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

19-го февраля 65 лет исполняется бывшему игроку и главному тренеру киевского "Динамо" Анатолию Демьяненко.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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